Noël : livraison sous 2 heures gratuite sur l'Apple Store

Noël approche et il ne sera bientôt plus possible de commander ses cadeaux en ligne en ayant la certitude de les recevoir à temps. Apple a bien conscience que cela pourrait lui coûter des ventes de dernière minute. Une offre inédite vient ainsi d'être lancée sur l'Apple Store : la livraison en moins de deux heures gratuite. C'est une option qui est normalement facturée 10 €.Si vous avez des cadeaux de dernière minute à faire et que vous n'avez pas le temps ou la possibilité d'opter pour le retrait immédiat en magasin, c'est une alternative intéressante qui sera disponible jusqu'à ce vendredi 24 décembre à midi. Attention, cette offre est uniquement proposée dans les villes disposant d'un Apple Store et sa disponibilité dépend des stocks locaux.