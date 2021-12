Nouvel iMac 27'' : finalement, pas d'écran Mini-LED ?

Mise à jour 14:58 :

Réagissant à l'article de DigiTimes, Ross Young maintient sur Twitter que les futurs iMac seraient bien équipés de dalles Mini-LED.

Un an après le lancement de l'iMac 24 pouces , ce serait au tour du grand modèle de subir une refonte au printemps prochain. Les rumeurs à ce sujet ont été nombreuses ces derniers mois et les observateurs s'accordent globalement sur la fiche technique à venir : ils s'attendent en effet à ce qu'Apple s'inspire fortement des caractéristiques des derniers MacBook Pro, avec les puces Apple M1 Pro et M1 Max, jusqu'à 64 Go de RAM et 8 To de stockage, une connectique plus riche et un écran Mini-LED avec la technologie ProMotion (120 Hz).Selon DigiTimes , les sous-traitants d'Apple auraient commencé à fournir les dalles pour ces nouveaux modèles. La diagonale serait toujours de 27 pouces, avec des marges réduites autour de l'écran. Contre toute attente, DigiTimes affirme en revanche que la technologie Mini-LED ne serait finalement pas au rendez-vous : il s'agirait toujours d'un écran LCD classique. Il y aurait bien des améliorations comme une luminosité accrue, mais pas les vrais noirs que permet la technologie Mini-LED. Les 120 Hz de ProMotion ne sont pas abordés.DigiTimes évoque également une déclinaison dans de multiples coloris, comme pour le modèle 24 pouces, alors qu'Apple a plutôt tendance à restreindre les couleurs sur ses gammes professionnelles : on semble loin de l'iMac Pro évoqué par l'analyste Ross Young la semaine dernière. Et s'il y avait deux modèles, ce qui permettrait de mettre tout le monde d'accord ? Tant qu'Apple n'a rien annoncé, de multiples hypothèses restent possibles...