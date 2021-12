Encore des rumeurs de poinçon pour l'iPhone 14 Pro

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seraient les premiers smartphones d'Apple à se débarrasser de la fameuse encoche mise en place avec l'iPhone X en 2017. En remplacement, il y aurait un poinçon pour la webcam alors que les autres capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale de Face ID se retrouveraient cachés sous la dalle OLED. La rumeur n'est pas nouvelle, Ming-Chi Kuo nous parlant de cette évolution dès le mois de mars dernier , mais elle ne cesse de trouver des échos dans la presse spécialisée.Aujourd'hui, c'est The Elec qui revient sur le sujet avec des nouvelles des fournisseurs d'écrans qui vont devoir s'adapter à ce changement : ce sont Samsung et LG qui fourniraient les dalles LTPO TFT OLED pour ces nouveaux modèles, avec une découpe particulière pour la webcam. Samsung a aujourd'hui l'exclusivité sur la gamme d'iPhone 13. Pour cette première, LG se contenterait du grand modèle Pro Max avec sa dalle de 6,7", et il resterait minoritaire face à Samsung.

Concept par ConceptsiPhone

Seuls les modèles Pro adopteraient ce nouveau design : les modèles d'entrée de gamme classique conserveraient l'encoche habituelle. Parmi les bruits de couloir les plus insistants de ces derniers temps, il est également question d'un passage de 12 à 48 mégapixels pour le grand-angle de l'iPhone 14 Pro. Ce n'est pas avant l'iPhone 15 Pro en 2023 qu'Apple intégrerait un système périscopique pour améliorer le zoom du téléobjectif.