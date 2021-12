Joyeuses fêtes de fin d'année 2021 !

C'est la tradition : chaque 24 décembre, on évite l'actualité informatique qui est de toutes façons en sommeil pendant la période de Noël, et on essaie de trouver un message plus ou moins inspiré pour souhaiter à l'ensemble des lecteurs de passer de bonnes fêtes. Que l'on se sente concerné de près ou de loin par Noël, c'est souvent un moment particulier, avec un peu plus de bonheur ou en tout cas de légèreté et d'insouciance que d'habitude.

Joyeux Noël, Charlie Brown ! — Apple TV+

Nous traversons une période unique, longue et difficile, sans certitude sur sa conclusion. Elle laissera des traces, elle en a déjà tant laissé. Les parenthèses enchantées sont rares mais elles peuvent exister en toutes circonstances. Certains n'auront simplement pas le coeur à faire la fête, certains devront rester isolés et se rabattre sur une solution de visioconférence. D'autres se retrouveront en famille, entre amis, pour passer un bon moment et souffler un peu. Quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, nous espérons que vous trouverez ce soir et dans les jours à venir quelque chose de différent, authentique et positif. Chers lecteurs, nous vous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année !