Un premier modèle d'iPhone sans carte SIM dès 2022 ?

Quel sera le premier modèle d'iPhone à se débarrasser de la carte SIM physique ? La semaine dernière, le site brésilien Blog do iPhone affirmait que ce serait l'iPhone 15 Pro en 2023. Ce modèle aurait une double eSIM pour conserver la possibilité de gérer deux lignes téléphoniques différentes. Dans les pays où l'eSIM n'est pas présente, Apple conserverait toutefois une version alternative dotée d'une carte SIM à son catalogue. En France, les quatre opérateurs prennent bien l'eSIM en charge.Aujourd'hui, le site MacRumors a reçu des informations anonymes l'informant de la possibilité d'une transition dès 2022 avec l'iPhone 14 Pro. Apple aurait en effet commencé à travailler avec les opérateurs téléphoniques américains pour s'assurer d'une bonne prise en charge au lancement en septembre prochain.

Tiroir à carte SIM de l'iPhone 12 Pro Max — Photo par iFixit

L'iPhone embarque une eSIM en plus de la carte SIM physique depuis déjà trois ans : ce sont l'iPhone XS et l'iPhone XR qui ont ouvert le bal en 2018. L'eSIM, qui prend la forme d'une minuscule puce directement placée sur la carte mère du téléphone, permet une mise à jour à la volée, un gain de place non négligeable et une meilleure étanchéité si elle s'accompagne de la suppression du tiroir de la carte SIM. Qu'Apple souhaite se débarrasser de la carte SIM physique est une évidence mais il faut du temps pour que les opérateurs, qui rechignent à perdre cet élément les reliant à leur clientèle, s'engagent dans cette transition partout dans le monde.