Apple prépare la com de son casque de réalité augmentée

Après des années de rumeurs, la commercialisation du casque de réalité augmentée d'Apple approche. Ce serait a priori pour 2022 , avec une possible présentation à la WWDC en juin prochain. Dans cette optique, Apple recrute des profils d'un nouveau type, signe de l'avancée du projet. Selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On , Apple aurait récemment embauché Andrea Schubert, qui était responsable de la communication et des relations publiques dans le département en charge de la réalité augmentée de Meta, anciennement Facebook. Elle a notamment travaillé sur la communication autour des casques de réalité virtuelle Oculus ces quatre dernières années.

Concept par Ian Zelbo

Les aspects techniques sont donc suffisamment avancés pour qu'Apple passe à une nouvelle phase en amont de la mise en production. Selon les bruits de couloir dont nous disposons pour le moment, le casque de réalité mixte d'Apple serait très haut de gamme avec deux écrans 4K et un processeur du niveau de la puce Apple M1, ainsi que de multiples capteurs pour offrir des expériences de réalité virtuelle et augmentée. Apple préparerait également des lunettes connectées, mais on serait encore à plusieurs années du lancement.