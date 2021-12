macOS Monterey active le TRIM sur les SSD externes en USB

C'est une nouveauté discrète de macOS Monterey qui ravira les utilisateurs concernés. Pierre Dandumont, sur le Journal du Lapin , nous apprend que la dernière version du système d'exploitation du Mac prend enfin en charge la commande TRIM pour les SSD externes branchés en USB. Dans le Terminal, c'est la commande "sudo trimforce enable" qu'il faut utiliser. Le SSD concerné doit être formaté en APFS et pas en exFAT, et certains SSD restent incompatibles : vous pouvez obtenir tous les détails sur cet article La commande TRIM permet de mieux gérer l'effacement et la réécriture des données, en indiquant au contrôleur d'un SSD quels sont les blocs de données utilisés et ceux qui sont disponibles. En résumé, cela permet d'augmenter la durée de vie du SSD en limitant les écritures tout en optimisant les performances. Sa prise en charge par macOS pour les SSD externes branchés en USB était donc très attendue.