Un AirTag spécial pour le Nouvel An japonais

C'est bientôt le Nouvel An japonais. Pour célébrer cette tradition, Apple va mettre en place une offre promotionnelle spécifique qui se tiendra les 2 et 3 janvier 2022. Comme pour le Black Friday, il y aura la possibilité de récupérer des cartes cadeaux Apple allant de 3 000 à 24 000 yens. Apple va également proposer un AirTag en édition limitée qui arborera la gravure d'un tigre, 2022 étant l'année du tigre, mais qui ressemble plus au maneki-neko , le célèbre chat porte-bonheur avec sa patte relevée.Cet AirTag sera offert aux 20 000 premiers acheteurs d'un iPhone éligible et ne pourra être acheté à l'unité : il devrait s'arracher et devenir un objet de collection. Il arrive régulièrement qu'Apple personnalise certains de ses produits pour des occasions spéciales : la dernière fois, c'était à l'occasion du dernier Nouvel An chinois avec un boîtier d'AirPods Pro marqué d'une double tête de boeuf.