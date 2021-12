Apple Store : retour des réservations, horaires réduits

Les Apple Stores ne sont pas touchés par des restrictions particulières, mais les boutiques d'Apple ne sont pas épargnées par les cas positifs au Covid-19 qui sont en pleine explosion en France. Résultat, les effectifs sont moins fournis que d'habitude et Apple doit s'adapter pour continuer à recevoir des clients dans de bonnes conditions. Deux mesures viennent ainsi d'être prises avec un effet immédiat : la mise en place d'horaires resserrés avec une ouverture à 10h et une fermeture à 19h voire à 18h dans certains cas, et le retour de la prise de rendez-vous obligatoire pour les séances de shopping. À compter d'aujourd'hui, les Apple Stores français ne sont plus en accès libre.Si vous comptez vous rendre dans un Apple Store, pensez donc à réserver une séance de shopping afin d'être accueilli par un employé qui vous montrera les produits que vous souhaitez manipuler. Si vous savez déjà ce que vous comptez acheter, préférez si possible la commande sur l'Apple Store en ligne avec un retrait immédiat en boutique. En cas de pépin, le Genius Bar est bien sûr toujours ouvert, sur réservation comme d'habitude. Enfin, les ateliers Today at Apple sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.