Apple TV+ : Fondation parmi les séries les plus piratées

C'est un classement un peu particulier dans lequel est parvenue à se hisser une série d'Apple : celui des séries TV les plus piratées de l'année 2021 sur les sites de torrents établi par Torrentfreak se classe septième et c'est la seule création d'Apple dans ce top 10 dominé par Disney+ aveceten tête, puiseten quatrième, cinquième et sixième positions. Chez Netflix, on retrouveen troisième place eten neuvième. Enfin, Amazon se contente d'une dixième place avecCe classement brut est accompagné d'un important commentaire de la part de Torrentfreak : cette liste reflète les téléchargements d'épisodes individuels, ce qui privilégie les séries diffusées de manière hebdomadaire et défavorise les oeuvres dont l'intégralité est diffusée d'un seul coup, commeetde Netflix qui auraient eu leur place dans le top 10 si leur méthode de diffusion avait été différente. Autre réflexion intéressante, ce classement n'inclut que les téléchargements de fichiers torrents et pas les visionnages en streaming qui peuvent correspondre à des habitudes et un public différent.Toute la question, à laquelle nous n'avons pas la réponse ou en tout cas pas de manière précise, est de savoir dans quelle mesure les classements de ce type reflètent le réel succès des séries représentées par rapport à celui des services sur lesquels elles sont diffusées. Il n'y a en effet nul besoin de pirater une oeuvre qui est disponible sur un service auquel on est déjà abonné : la présence dedans le classement de Torrentfreak souligne peut-être moins le succès de cette série que la difficulté d'Apple TV+ à engranger des abonnés.Toutes les mesures d'audience montrent en effet la domination de Netflix, Prime Video et Disney+ chez les abonnés à un service de streaming payant. Aux États-Unis, selon les mesures de JustWatch, Netflix avait ainsi 27% de parts de marché le trimestre dernier, contre 21% pour Prime Video et 14% pour Disney+, avec Hulu et HBO Max pas loin derrière... et Apple TV+ à 4%. En France, Netflix monte à 28%, Prime Video à 25% et Disney+ à 16%, suivi par Canal+ à 9%, OCS à 7% et Salto à 4%. L'audience du service de streaming d'Apple est tellement faible qu'elle a été intégrée dans la catégorie "Autre".Dans ce contexte, le succès apparent deest peut-être à minimiser, d'autant plus qu'il s'agit d'une série de science-fiction qui s'adresse à un public ayant traditionnellement une meilleure maîtrise de l'outil informatique que la moyenne. C'est évidemment une bonne nouvelle pour la visibilité du service de streaming d'Apple, mais il faudra des succès réguliers pour engranger des abonnés de manière pérenne : quelques coups d'éclat ne suffiront pas dans un marché aussi concurrentiel.