Brevet : une Apple Watch sans couronne digitale ?

Présente depuis les débuts de l'Apple Watch, la couronne digitale permet de faire défiler du contenu sur la montre connectée d'Apple sans avoir à masquer l'écran avec son doigt. La couronne d'Apple est largement inspirée des couronnes de remontoir des montres traditionnelles, avec un aspect familier et intuitif indéniable. Cela reste cependant un composant mécanique avec les risques de panne que cela comporte, la gêne que cela peut poser avec les vêtements, sans oublier la taille limitée et l'impossibilité de se défaire du format circulaire.Les ingénieurs d'Apple réfléchissent ainsi à passer à autre chose et c'est l'objet d'un brevet déposé il y a deux ans qui vient d'être publié dans la base de données de l'USPTO, bureau américain des brevets. Repéré par PatentlyApple , ce brevet envisage de remplacer la couronne digitale par une zone tactile sur la tranche de la montre. Le défilement se ferait alors par des mouvements de doigt verticaux. Selon la technologie utilisée, Apple envisage même de pouvoir détecter les mouvements de doigts à distance.Dans son brevet, Apple explique que ce changement lui permettrait de gagner de la place à l'intérieur de la montre (pour bénéficier à d'autres composants comme la batterie), réduirait le nombre de composants mécaniques pour augmenter la fiabilité de l'ensemble, augmenterait le confort du port de la montre, et permettrait de loger plus facilement de nouveaux capteurs en plus de l'ECG aujourd'hui intégré à la couronne — Apple cite notamment la pression sanguine et la fréquence respiratoire. Ce n'est bien sûr qu'un brevet, et il convient de rappeler que de nombreuses inventions déposées par Apple ne trouvent jamais le chemin d'un produit fini . Le concept décrit ici semble en tout cas crédible, avec des arguments convaincants en faveur de sa mise en place. Pour une future génération d'Apple Watch, peut-être...