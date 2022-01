AirPods : Apple aimerait un Bluetooth plus performant

Apple n'est pas pleinement satisfaite par les capacités du Bluetooth. À l'occasion d'une interview donnée au site What Hi-Fi? à propos des AirPods 3, le Vice-Président de l'acoustique d'Apple a exprimé sa frustration quant à la bande passante de cette technologie. Gary Geaves a expliqué que les AirPods 3, lancés en octobre , ont été entièrement repensés avec de tout nouveaux composants pour le système acoustique, censé offrir un son de bien meilleure qualité que celui des AirPods 2. Apple n'a cependant pas été en capacité d'offrir la prise en charge de la qualité audio sans perte (Lossless Audio), qui est disponible sur Apple Music depuis le mois de juin et qui fait exploser la taille des fichiers audio.L'article précise que Gary Geaves, tout sourire après cette déclaration, donnait l'impression d'être passé à deux doigts d'aller trop loin. Comme si Apple planchait sur une alternative au Bluetooth ? Nous n'en saurons pas plus pour le moment.