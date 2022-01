Bonne année 2022 à tous !

Et voilà, 2021, c'est terminé ! L'année dernière, nous avions fêté le passage à la nouvelle année en évoquant. Nous nous garderons bien de déborder d'enthousiasme à l'orée de cette nouvelle année au vu de l'atmosphère ambiante, et nous réserverons à l'avenir nos talents de prédiction au monde informatique qui nous offre déjà suffisamment souvent l'occasion de viser en dehors de la cible.

Cette année 2021 a été particulièrement exceptionnelle pour Apple, qui enchaîne les nouveautés et les records de vente malgré une persistante pénurie de composants , et les perspectives sont largement au vert pour 2022. D'un point de vue technologique, l'actualité de la marque a rarement été aussi exaltante avec l'internalisation de la conception de plus en plus de composants, notamment des processeurs, qui permet des refontes ambitieuses pour certains produits historiques. Le Mac, qui nous rassemble dans ces colonnes depuis près de 18 ans, a rarement évolué aussi vite et aussi fort.Nous attaquons donc cette année 2022 avec une bonne dose de curiosité et d'impatience, en tout cas en ce qui concerne notre activité sur Consomac. D'un point de vue plus général, nous allons modestement espérer que cette nouvelle année soit meilleure que la précédente, avec un peu plus de légèreté et d'optimisme. Chers lecteurs, nous vous souhaitons un réveillon festif, des sourires et de l'insouciance, ainsi qu'une belle et heureuse année 2022 !