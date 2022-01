Des AirPods Pro tigrés pour le Nouvel An chinois

L'année dernière, Apple avait lancé une édition spéciale de ses AirPods Pro pour fêter le passage au Nouvel An chinois et l'Année du Buffle, avec une double tête de boeuf floquée sur le boîtier des AirPods Pro ainsi que leur emballage. Le 1er février prochain, le buffle laissera sa place au tigre et Apple a commercialisé une nouvelle édition spéciale des AirPods Pro pour célébrer cette nouvelle année. Sans surprise, on retrouve une tête de tigre stylisée sur le boîtier ainsi que sur l'emballage.Vendue 1 999 RMB comme pour les modèles normaux, cette édition spéciale ne présente aucune différence technique avec les autres AirPods Pro. Comme l'année dernière, cette édition est limitée mais Apple ne précise pas combien d'unités ont été produites (en 2021, c'était 25 400 paires). Ces modèles tigrés sont uniquement disponibles en Chine, Taïwan, Hong Kong et Macao, avec une limite de deux exemplaires par client.