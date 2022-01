iPhone 14 Pro : le poinçon confirmé par Mark Gurman

Jusqu'ici, il se contentait d'affirmer qu'Apple avait prévu un changement de design pour l'iPhone en 2022. Désormais, Mark Gurman se mouille beaucoup plus dans sa dernière newsletter Power On : certains modèles abandonneraient bien l'encoche et elle serait remplacée par un simple poinçon pour la webcam, les autres capteurs de Face ID se retrouvant directement sous l'écran. Le célèbre journaliste de Bloomberg, dont les sources sont considérées comme les meilleures du secteur, rejoint ainsi Ming-Chi Kuo qui clame la même chose depuis mars dernier. Cette évolution serait a priori réservée aux modèles Pro.

Concept d'iPhone 14 Pro avec poinçon par MacRumors

Pour ce qui est du retour de Touch ID, qui pourrait complémenter Face ID dans les cas où la reconnaissance faciale ne peut fonctionner (on pense évidemment au port du masque), Ming-Chi Kuo affirmait en septembre dernier que le projet aurait été repoussé à 2023 . Il y aura quoi qu'il en soit de multiples autres nouveautés à se mettre sous la dent en septembre prochain. Parmi les évolutions majeures, il y a notamment des rumeurs évoquant un passage de 12 à 48 mégapixels pour l'appareil photo grand-angle principal ainsi que la disparition du modèle mini et la mise en place d'un grand modèle d'entrée de gamme : la gamme classique et la gamme Pro seraient toutes les deux déclinées en versions 6,1" et 6,7".