Plus de coeurs graphiques pour la puce Apple M2 ?

Un an et demi après la sortie de la puce Apple M1, d'abord déployée sur le MacBook Air et le MacBook Pro 13,3", Apple devrait dévoiler la puce Apple M2 dans les prochains mois, aux alentours de l'été. Dans sa newsletter Power On , Mark Gurman parle de cette puce en prévenant qu'il ne faut pas s'attendre à des avancées trop importantes pour ce nouveau modèle qui restera destiné aux Macs d'entrée de gamme. Le journaliste de Bloomberg affirme ainsi que la puce M2 sera. Il y aurait toujours huit coeurs pour le CPU, mais le GPU monterait à 9 ou 10 coeurs graphiques au lieu de 7 ou 8 aujourd'hui et on peut donc espérer des évolutions un peu plus franches dans ce domaine.Mark Gurman ne donne pas plus d'informations sur cette puce Apple M2, mais les rumeurs nous donnent une autre caractéristique importante : elle devrait être gravée par TSMC à une finesse de 4 nanomètres , contre 5 nanomètres aujourd'hui, ce qui devrait se traduire par une meilleure efficacité énergétique et donc une amélioration de l'autonomie.C'est le MacBook Air qui devrait être le premier à bénéficier de cette puce Apple M2. La révision devrait être ambitieuse avec un nouveau design qui devrait abandonner le biseau actuel et présenter une façade blanche, un connecteur MagSafe, une webcam 1080p, et peut-être un écran avec la technologie Mini-LED permettant d'obtenir de vrais noirs (pour ce qui est d'une éventuelle encoche, c'est le flou total pour le moment).En toute logique, la puce Apple M2 pourrait également équiper une révision du MacBook Pro 13,3", qui doit en profiter pour se débarrasser de sa Touch Bar comme les modèles haut de gamme. Cette autre révision est également attendue pour 2022 et pourrait survenir en même temps, mais ce n'est qu'une hypothèse pour l'instant.