Pro Display XDR : bientôt un écran deux fois moins cher ?

Deux ans après le Pro Display XDR, Apple préparerait un nouveau modèle d'écran plus abordable. Mark Gurman, qui nous parle de ce projet depuis un an maintenant, affirme dans sa newsletter hebdomadaire Power On que le lancement devrait survenir cette année. L'annonce pourrait avoir lieu dès la WWDC en juin, en même temps que le nouveau Mac Pro avec Apple Silicon, pour une commercialisation un peu plus tard dans l'année.Selon Mark Gurman, Apple devrait faire quelques concessions sur les caractéristiques techniques pour aboutir à un tarif qui serait deux fois moins cher qu'aujourd'hui. Le journaliste évoque une possible baisse de la luminosité maximale ainsi qu'une diagonale légèrement plus modeste que les 32" (6K) du Pro Display XDR. Il est question de qualité comparable au Pro Display XDR, signe qu'Apple compterait continuer à utiliser la technologie Mini-LED qui permet d'obtenir de vrais noirs.Pour le moment, on ne sait pas bien à quelle cible ce nouveau modèle s'adresserait. Le Pro Display XDR est aujourd'hui vendu à partir de 5 499 € , sans son pied qui est en option à 1 099 € : c'est un produit de niche réservé à une clientèle professionnelle très aisée. Même à moitié prix, le nouvel écran évoqué par Mark Gurman qui se retrouverait aux alentours de 3 000 € représenterait l'équivalent de deux iMac 24" : on resterait très loin d'un produit grand public. À moins qu'il ne s'agisse d'un modèle destiné à remplacer le Pro Display XDR plutôt que de le compléter ?Le mois dernier, le fuiteur @dylandkt évoquait l'arrivée potentielle de trois nouveaux écrans cette année avec un successeur pour le Pro Display XDR et deux écrans plus modestes avec des diagonales de 24 et 27 pouces, comme sur l'iMac. Si Apple veut séduire le grand public qui cherche "juste un écran" pour accompagner son MacBook ou son Mac mini sans trop s'attarder sur les détails de la fiche technique, il lui faudra une tarification beaucoup plus agressive, sous la barre des 1 000 €. Croisons les doigts...