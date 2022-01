Une télécommande rechargée avec les ondes des routeurs chez Samsung

Samsung avait déjà lancé un modèle de télécommande disposant d'un panneau photovoltaïque sur son dos pour lui permettre de se recharger avec la lumière du soleil. Pour 2022, l'Eco Remote du fabricant coréen évolue avec une nouveauté inattendue : un module permettant de transformer les ondes radio des routeurs en énergie pour recharger la batterie en continu. Samsung ne donne pas de détails sur l'efficacité de cette technologie. L'Eco Remote conserve en tout cas un port USB-C pour une recharge rapide, ou tout simplement pour une alternative filaire dans les environnements dépourvus de routeurs.

Image via The Verge

Comme pour la première version de l'Eco Remote, l'objectif est de se débarrasser à la fois des piles traditionnelles et de la nécessité de recharger manuellement la télécommande. On se doute que le rendement doit être très faible, ce qui cantonne la technologie à des accessoires extrêmement peu consommateurs, mais cela ouvre des perspectives intéressantes pour certains secteurs comme la domotique.On sait qu'Apple poursuit un objectif similaire depuis de nombreuses années. Il y a déjà dix ans, on voyait par exemple apparaître les premiers brevets relatifs à la(NFMR), qui permettrait de recharger certains accessoires à un mètre de distance autour d'un émetteur : un iMac pourrait ainsi recharger son clavier et sa souris en continu. Il y a quelques semaines, le journaliste Mark Gurman affirmait qu'Apple planchait toujours sur la recharge à distance, sans préciser quelle technologie pourrait finalement l'emporter...