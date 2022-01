Siri ne met plus d'étoiles sur l'app Musique avec iOS 15

C'est une petite régression qui était passée plutôt inaperçue jusqu'ici : depuis l'arrivée d'iOS 15, Siri n'est plus capable de donner des notes aux titres écoutés sur l'application Musique, a remarqué MacRumors . Les étoiles existent toujours, mais elles ne sont accessibles que manuellement : tenter de noter un morceau à l'aide de l'assistant vocal se solde par un message d'erreur indiquant que la fonctionnalité n'est pas prise en charge.Depuis plusieurs années, il était bien possible de demander à Siri de donner entre une et cinq étoiles à un morceau afin d'organiser sa bibliothèque en fonction. Pour l'instant, on ne sait pas si ce retour en arrière est un bug ou un choix délibéré de la part d'Apple.