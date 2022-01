Un service de livres audio pour Apple en 2022 ?

Apple pourrait lancer un service d'abonnement pour livres audio plus tard cette année, selon les informations de The Economist . Apple dispose déjà d'une offre payante dans ce domaine avec Apple Books, mais il ne s'agit pour l'instant que d'acheter des livres à l'unité. En se basant sur le même principe que ses autres services proposés dans le cadre de son offre Apple One , Apple pourrait créer Apple Books+ qui permettrait d'accéder à une offre de livres audio illimitée.Apple pourrait donc mettre en place une offre concurrente de celle d'Audible (qui appartient à Amazon), mais The Economist ne donne pas plus de détails sur le sujet pour le moment. Un tel projet met en tout cas du temps à se monter, puisqu'il faut obtenir des accords avec les maisons d'édition — c'est d'ailleurs peut-être cette étape du projet qui a permis de l'éventer.