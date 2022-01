Chipolo CARD Spot, un AirTag au format carte pour le portefeuille

La nature a horreur du vide. Apple ne comptant visiblement pas décliner son concept d'AirTags sous d'autres formats, d'autres fabricants s'engouffrent dans la brèche. La semaine dernière, le fabricant Rolling Square a dévoilé son AirCard , une sorte d'AirTag au format carte de crédit. Cette semaine, c'est au tour de Chipolo de présenter son CARD Spot, un produit concurrent qui reprend le même principe.Chipolo est déjà connu des utilisateurs d'Apple : c'est lui qui commercialise le ONE Spot , tout premier traqueur compatible avec l'application Localiser qui avait été présenté avant même les AirTags en avril dernier. Le CARD Spot reprend les caractéristiques du ONE Spot mais au format carte de crédit, avec une épaisseur de 2,4 mm (au lieu de 8 mm pour l'AirTag). La carte peut sonner pour être facilement retrouvée, mais elle n'est pas pourvue de la puce Apple U1 pour la localisation précise via l'Ultra-Wideband.L'autonomie est de deux ans mais la pile n'est pas remplaçable : lorsque la batterie est déchargée, il faut renvoyer le CARD Spot à Chipolo pour qu'il soit recyclé et l'utilisateur reçoit alors une remise de 50% pour l'achat d'un autre accessoire de la marque. C'est un principe qui distingue la carte de Chipolo de celle de Rolling Square, qui dispose bien de piles remplaçables mais au prix d'une épaisseur accrue (3,2 mm au lieu de 2,4 mm).Pour ce qui est du prix, le CARD Spot de Chipolo est à 35 €, comme le ONE Spot, avec un pack de deux exemplaires à 60 €. Les précommandes ont été lancées pour de premières livraisons en février. On doit pour le moment se contenter du site du fabricant mais on devrait rapidement retrouver ce nouveau traqueur chez les revendeurs habituels.