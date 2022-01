Trois écrans pour le casque de réalité mixte d'Apple ?

Le futur casque de réalité mixte d'Apple comporterait trois écrans, selon les sources de l'analyste Ross Young qui est cité par MacRumors . Il y en aurait un pour chaque oeil, et donc un troisième dont on ne connaît pas le but pour le moment : il pourrait être utilisé pour la vision périphérique s'il s'agit d'une dalle de moindre résolution, ou pourquoi pas être placé sur la façade du casque pour communiquer des informations au mode extérieur.Pour ce qui est des deux écrans principaux, Ross Young évoque des écrans micro-OLED 4K de Sony avec une densité de 4 000 pixels par pouce. Avec une telle résolution, ils auraient une diagonale de seulement 1,4 pouce. Le troisième écran devrait être de technologie AMOLED plus classique.

Concept par Ian Zelbo

Très coûteux, les écrans micro-OLED de Sony contribueraient à justifier un prix très élevé. Ross Young table en effet sur une facture tournant autour des 3 000 dollars ! Ce n'est pas la première fois qu'il est question d'un produit de niche : le casque de réalité mixte d'Apple serait en effet principalement destiné aux développeurs et aux utilisateurs les plus exigeants, en préparation de l'arrivée de lunettes connectées dans les prochaines années.La présentation de ce fameux casque pourrait avoir lieu à l'occasion de la WWDC, dans le courant du mois de juin. La sortie serait en revanche plus tardive ; l'analyste Ming-Chi Kuo parle d'un lancement en toute fin d'année en quantités limitées avec une montée en puissance au printemps 2023.