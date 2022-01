Intel : le dernier Core i9 plus rapide que la puce Apple M1 Max

Intel a profité de l'ouverture du CES pour dévoiler une nouvelle gamme de processeurs mobiles. Il y a vingt-huit nouvelles puces Core de douzième génération, dont le Core i9-12900HK en haut de gamme qu'Intel qualifie de processeur mobile le plus rapide jamais conçu, devant la puce M1 Max d'Apple qui est directement prise en exemple par le fondeur de Santa Clara. La puce M1 Max est le modèle le plus haut de gamme actuel d'Apple, en attendant la déclinaison de bureau pour le Mac Pro qui devrait d'ici la fin d'année Il faudra pour le moment se contenter des déclarations d'Intel, le processeur n'étant pas encore entre les mains des testeurs. Dans un graphique communiqué à la presse, Intel évoque une puissance pouvant être jusqu'à 50% supérieure à celle d'Apple. Le Core i9-12900HK intègre quatorze coeurs, dont six pour les performances et huit pour les économies d'énergie. La puce Apple M1 Max possède dix coeurs, dont huit pour les performances et deux pour les économies d'énergie. Surtout, le Core i9 monte à 5 GHz au lieu de 3,2 GHz pour la puce M1 Max, et le processeur d'Intel peut atteindre 115 watts alors que celui d'Apple ne dépasserait pas 90 watts en pointe.Le nouveau processeur d'Intel ferait donc mieux que celui d'Apple... mais avec une consommation électrique nettement supérieure qui grève l'autonomie et une propension à chauffer qui pose la question du maintien des performances sur la durée. La comparaison directe avec la puce M1 Max d'Apple utilisée sur des ordinateurs très compacts et autonomes est donc plus complexe qu'il n'y paraît. Intel maintient en tout cas la pression sur Apple à quelques mois de la sortie de la première puce de la future gamme de processeurs Apple M2