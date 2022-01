Apple et Google ont-ils un accord de non-concurrence ?

Une nouvelle action de groupe vient d'être déposée en Californie à l'encontre d'Apple et Google. La plainte accuse les deux entreprises de violer la réglementation sur la concurrence en s'arrangeant pour verrouiller le marché. Plus spécifiquement, Google paierait Apple pour ne pas développer de moteur de recherche concurrent en plus d'obtenir une place de choix au sein de ses appareils, notamment la position enviée de moteur de recherche par défaut. L'accord inclurait également le rachat de potentiels concurrents et diverses actions visant à instaurer des barrières à l'entrée sur le marché de la recherche. Cet accord aurait notamment pour conséquence de faire monter le prix de la publicité en ligne.L'accord entre Apple et Google n'est pas un secret : il est de notoriété publique que le moteur de recherche rémunère Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur ses appareils. La somme précise n'est pas officiellement disponible mais elle serait faramineuse : d'environ un milliard de dollars en 2014, elle dépasserait désormais les 10 milliards de dollars par an et pourrait même approcher des 20 milliards cette année.L'accord est hautement stratégique pour Google, qui aurait énormément à perdre si Apple décidait de lancer un moteur de recherche alternatif. On sait d'ailleurs qu'un tel moteur existe, au moins à l'état de bribe : créé en 2015 , le robot d'indexation d'Apple s'appelle AppleBot et il sert à alimenter les résultats de recherche de Siri. Et à maintenir une certaine pression sur Google pour la dîme annuelle ?Cette action de groupe s'ajoute à des poursuites du Département de la Justice des États-Unis lancées en octobre 2020 à l'encontre de Google pour abus de position dominante. L'accord avec Apple intéresserait particulièrement les autorités américaines... L'enquête est toujours en cours.