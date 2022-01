Un indice pour l'offre Back to School 2022

L'offre Back to School est de retour... dans certains pays où l'année scolaire est calquée sur l'année civile, comme l'Australie , la Nouvelle-Zélande , le Brésil et la Corée du Sud . Chaque année, ce décalage nous donne un indice de quoi nous attendre l'été suivant en France même si on n'est jamais à l'abri d'un changement. Dans ces quatre pays, Apple a en tout cas reconduit la même opération promotionnelle que l'année dernière.Tout le long de l'année, Apple propose des remises spécifiques pour les étudiants et les enseignants : ils peuvent bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat d'un Mac ou de 5% sur l'achat d'un iPad Air ou Pro sur l'Apple Store éducation . L'opération Back to School permet d'aller plus loin en rajoutant un cadeau en bonus : une paire d'AirPods 2. Comme l'année dernière, il est possible d'obtenir des modèles plus haut de gamme (AirPods 3 ou AirPods Pro) en s'acquittant de la différence de prix. Apple propose également une ristourne de 20% sur sa police d’assurance AppleCare+, qui permet d'allonger la garantie des Macs à trois ans.En France comme dans la plupart de l'Europe et l'Amérique du Nord, l'opération Back to School a généralement lieu tout le long de l'été. L'année dernière, l'offre de 2021 a été disponible en France du 16 juillet au 11 octobre. Si vous comptez vous équiper pour la rentrée de septembre prochain, c'est l'offre que vous devez attendre pour investir ! Si vous ne pouvez ou ne comptez pas attendre, vous pouvez toujours profiter d'un rabais de 15% sur les Macs reconditionnés par Apple sur le Refurb Store ou bénéficier des remises proposées par les revendeurs que vous pouvez retrouver au quotidien sur notre comparateur de prix