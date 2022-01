Apple et RED célèbrent 15 ans de partenariat

Cela fait quinze ans qu'Apple collabore avec (RED), une association qui collecte de l'argent pour le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. (RED) travaille avec de multiples entreprises qui créent des déclinaisons rouges de certains de leurs produits et reversent une portion de leurs bénéfices à la cause. Au fil des années, Apple a commercialisé de très nombreux produits estampillés (PRODUCT)RED, y compris l'iPhone 13 ou l'Apple Watch Series 7 dans la gamme actuelle. En novembre dernier, nous apprenions que ce partenariat entre (RED) et Apple avait permis de lever 270 millions de dollars Pour célébrer ces 15 ans de collaboration avec Apple, (RED) a publié une vidéo récapitulative. Sur son site web , Apple indique également changer la répartition de la destination des fonds pour cette année 2022. En 2020 et 2021, le Fonds mondial a utilisé ses financements pour contrer l'épidémie de Covid‑19 dans les pays les plus vulnérables. Pour cette nouvelle année, les fonds seront équitablement répartis entre la lutte contre le Covid-19 et celle contre la tuberculose et le paludisme.