Un bug avec les vignettes des caméras sur HomeKit

Un bug de HomeKit agace certains utilisateurs depuis quelques semaines. MacRumors a recensé de nombreux cas, sur ses forums Reddit et Twitter , d'utilisateurs qui constatent que les vignettes de leurs caméras de surveillance affichent une image qui n'est pas mise à jour. L'aperçu de l'application Maison peut ainsi dater de la veille alors même que la caméra est parfaitement fonctionnelle et affiche bien un flux en direct lorsqu'elle est activée. Pire, la mention « Maintenant » induit l'utilisateur en erreur en lui laissant penser que l'image est toute récente alors que ce n'est pas le cas.Il ne semble pas y avoir de moyen de régler ce problème : déconnecter et reconnecter les appareils touchés peut réinitialiser les vignettes mais le bug revient vite. Apple ne s'est pour le moment pas exprimée sur le sujet mais la médiatisation du bug devrait la faire réagir.