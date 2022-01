iPhone 14 Pro : un poinçon en forme de pilule ?

Après Mark Gurman en début de semaine, c'est au tour du fuiteur @dylandkt de confirmer l'abandon à venir de la célèbre encoche sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max cette année. Il indique que le matériel nécessaire à Face ID serait placé directement sous l'écran et que la fonctionnalité de reconnaissance faciale ne serait pas affectée par le nouvel agencement en forme de poinçon. Il précise cependant que le fameux poinçon ne serait pas rond mais sans doute en forme de pilule , comme sur le rendu ci-dessous, signe qu'un des capteurs de la caméra TrueDepth ne pourrait pas être placé sous la dalle et continuerait ainsi à accompagner la webcam de manière visible.

Concept d'iPhone 14 Pro par MacRumors

C'est la première fois que la question de la forme du poinçon est abordé par les rumeurs. Cette forme de pilule est déjà utilisée sur certains smartphones concurrents, comme le Galaxy S10 Plus de Samsung sorti il y a trois ans. Pour ce qui est des modèles classiques, Apple continuerait d'utiliser une encoche pour le moment.C'est en septembre prochain que la gamme d'iPhone 14 doit être annoncée par Apple. Parmi les grosses rumeurs du moment, il y a notamment un passage de 12 à 48 mégapixels pour l'appareil photo principal des modèles Pro et l'abandon du modèle mini dans la gamme classique, remplacé par un grand modèle de 6,7".