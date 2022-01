Messages : un bug d'iOS 15 affiche les accusés de lecture désactivés

L'application Messages d'iOS 15 semble avoir du mal avec les réglages des confirmations de lecture : nos confrères de MacWorld ont découvert qu'iOS 15 peut dans certains cas envoyer les notifications même lorsque l'option est désactivée. Dans Réglages > Messages, l'option "Confirmations de lecture" peut être désactivée pour que ses interlocuteurs ne puissent plus voir lorsqu'un iMessage a été lu ; ils doivent alors se contenter de la notification de distribution qui indique que le message a bien été reçu mais sans permettre de savoir s'il a été lu.Certains utilisateurs ont visiblement connu quelques mésaventures, en ayant lu un message et pensant que son émetteur ne le savait pas. Il ne semble pas y avoir de manière particulière de corriger ce comportement erratique et il faudra sans doute attendre qu'Apple corrige le pépin dans une future mise à jour logicielle.