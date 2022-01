Après l'iPhone SE 3 de 2022, l'iPhone SE 4 prévu en 2024 ?

L'iPhone SE, qui assure aujourd'hui l'entrée de gamme des smartphones d'Apple avec un tarif qui commence à 489 €, devrait avoir droit à une petite mise à jour cette année, peut-être dès le printemps. Au programme, pas de changement de design mais deux évolutions notables avec l'adoption de la 5G et le passage de la puce Apple A13 à la puce Apple A14. Rien de bien révolutionnaire, mais de quoi gagner en pérennité.Pour l'édition suivante, Apple devrait passer à un autre design et abandonner l'écran rectangulaire ainsi que le bouton d'accueil avec Touch ID. Les rumeurs d'iPhone SE 4 ont déjà commencer à émerger : le mois dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo évoquait un modèle avec un écran plus grand , sans donner plus de précisions techniques en dehors de la RAM qui passerait de 3 Go à 4 Go. Aujourd'hui, le fuiteur @dylandkt précise que ce futur modèle aurait un design proche de l'iPhone XR et de l'iPhone 11 mais avec un écran un peu plus petit. Ces modèles arborent une dalle de 6,1", au lieu de 4,7" pour l'iPhone SE actuel.

iPhone SE — iPhone 11

Même si l'iPhone SE 4 adopte un design à encoche, @dylandkt précise que l'intégration de Face ID n'est pas une évidence : Apple réfléchirait à conserver Touch ID qui serait intégré au bouton d'allumage du téléphone, comme sur l'iPad Air, ce qui permettrait de faire des économies. Quant à la date de sortie, ce ne serait pas avant 2024 et pas dès 2023 comme le pense Ming-Chi Kuo. Voilà qui semble plutôt crédible, mais c'est encore lointain et donc à prendre avec des pincettes : beaucoup de choses peuvent évoluer d'ici là.