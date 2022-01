Du nouveau pour Apple Fitness+ le 10 janvier

Pour fêter la nouvelle année et les bonnes résolutions qui ne tiendront pas, Apple Fitness+ est largement mis en avant sur la page d'accueil du site d'Apple en ce début de mois de janvier. Le service de cours de sport d'Apple va d'ailleurs bientôt s'enrichir de nouveaux contenus, annonce Apple dans un communiqué de presse . Dès ce lundi 10 janvier apparaîtront les Collections, qui sont des séries d'entraînements regroupées autour de différents objectifs, par exemple « Courir votre premier 5 km ».Autre nouveauté prévue pour la semaine prochaine, "Time to Walk" ("Marchez") est décliné en "Time to Run" ("Courez") avec des histoires et des conseils prodigués par les entraîneurs d'Apple Fitness+ pendant les sessions de course. Les entraîneurs courent eux-mêmes dans des villes célèbres — les premiers épisodes se passent à Londres, Brooklyn et Miami Beach — et ils fournissent des commentaires, des musiques choisies pour l'occasion et même quelques photos des lieux. Il y aura un nouvel épisode par semaine, uniquement en anglais pour le moment. La troisième saison de "Time to Walk" va également commencer la semaine prochaine avec de nouveaux intervenants, là aussi en anglais seulement.Enfin, une nouvelle section appelée "Artist Spotlight" va faire son apparition avec de nouveaux entraînements basés sur les musiques d'artistes spécifiques. Pour commencer, il y aura des séries sur Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira et les Beatles.Rappelons qu'Apple Fitness+ est disponible en France depuis novembre 2021 pour 9,99 € par mois ou 79,99 € par an, avec une intégration à la formule Premium d'Apple One qui coûte 28,95 € par mois. Tous les contenus sont exclusivement en anglais, mais avec des sous-titres en français pour les entraînements. Apple n'a pas fermé la porte au recrutement d'entraîneurs francophones, mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment.