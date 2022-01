Pas de nouveau capteur de santé pour l'Apple Watch Series 8 ?

Il y a pas eu de nouveaux capteurs sur l'Apple Watch Series 7 et il n'y en aura sans doute pas non plus sur l'Apple Watch Series 8. C'est en substance le message de Mark Gurman dans sa newsletter Power On : le développement de nouveaux capteurs de santé prend du temps et certains projets prendraient du retard. Selon le journaliste de Bloomberg, Apple aurait initialement prévu un thermomètre pour la température corporelle en 2022 mais il n'est plus certain que la nouveauté soit finalement lancée cette année. Pour la pression artérielle, il faudra encore attendre deux à trois ans. Et pour le fameux capteur de glucose, il craint qu'il faille patienter plusieurs longues années, évoquant un lancement dans la deuxième partie de la décennie.Il pourrait toutefois y avoir une nouveauté sur le front de la santé pour l'Apple Watch Series 8 cette année : la détection des cycles du sommeil ainsi que l'apnée du sommeil. Ces fonctionnalités ont déjà été mentionnées par le Wall Street Journal , qui précisait en septembre dernier qu'elles seraient possibles avec les capteurs actuels (et seraient très énergivores).Nous ne disposons pas encore de beaucoup de rumeurs au sujet de l'Apple Watch Series 8, qui aurait un design très proche des modèles actuels en dehors d'une nouvelle finition dans un matériau situé entre le caoutchouc et la gomme qui serait destinée aux sportifs extrêmes . On se doute qu'Apple améliorera certains éléments ici et là, mais il ne faudrait pas s'attendre à une révolution particulière cette année.