Le premier Apple Event de 2022 attendu au printemps

Apple organisera son premier événement de l'année au début du printemps, en mars ou en avril. C'est Mark Gurman qui nous glisse cette information dans sa newsletter hebdomadaire. Le journaliste ne donne pas le détail de la programmation mais il mentionne la sortie de l'iPhone SE 3 , une mise à jour mineure de l'iPhone SE pour lui apporter la 5G et la puce Apple A14. Bien sûr, cette seule petite nouveauté serait insuffisante pour justifier la tenue d'un événement spécial : il y aura d'autres annonces plus ambitieuses.

Tim Cook en avril 2021

L'année dernière, le premier événement de l'année a eu lieu le 20 avril 2021. Les annonces matérielles ont été nombreuses avec la présentation de l'iMac M1 l'Apple TV 4K avec puce Apple A12 ainsi qu'un nouveau coloris mauve pour l'iPhone 12. Pour cette année, il pourrait y avoir deux importantes nouveautés du côté du Mac avec la refonte de l'iMac 27" avec puce M1 Pro et M1 Max et écran Mini-LED 120 Hz, et la refonte du Mac mini haut de gamme avec les puces M1 Pro et M1 Max et un nouveau design. Des surprises ne sont pas à exclure mais les rumeurs sont plutôt calmes pour le moment.