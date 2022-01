Et si l'iPad Pro montait jusqu'à 15 pouces ?

Aujourd'hui, Apple décline sa gamme d'iPad en de multiples tailles, de 8,3" pour l'iPad mini à 12,9" pour le grand modèle d'iPad Pro. Avec la montée en puissance d'iPadOS et la professionnalisation des usages, y aurait-il une clientèle pour des tablettes plus grandes ? Les fabricants d'écrans sentent la tendance arriver et ils se préparent : le site The Elec nous apprend aujourd'hui que le chinois BOE vient de convertir une de ses usines pour la fabrication d'écrans OLED ayant jusqu'à 15 pouces de diagonale. Le fabricant chercherait à séduire Apple pour ses futurs modèles d'iPad.En septembre dernier, le journaliste Mark Gurman affirmait qu'Apple testait effectivement bien des modèles d'iPad dotés de diagonales plus grandes , évoquant alors des dalles situées entre 14" et 16". Il précisait cependant que si l'idée était retenue, ce ne serait pas pour une commercialisation avant 2023. Il y a également eu des rumeurs de dalles OLED avec deux couches émissives pour remplacer la technologie Mini-LED actuelle, et c'est bien une particularité qui est prévue par BOE dans sa nouvelle ligne de production. À suivre...