Apple TV+ : Ted Lasso remporte un nouveau Golden Globe

C'était déjà lui qui avait permis à Apple TV+ de décrocher son tout premier Golden Globe l'année dernière : Jason Sudeikis a cette nuit de nouveau remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique pour son rôle de l'entraîneur Ted Lasso, qui a conclu sa seconde saison et dont la série a été renouvelée pour une troisième. Il était en compétition avec Anthony Anderson pour le rôle de Andre Johnson dans, Nicholas Hoult pour le rôle de Pierre III dansainsi que Steve Martin et Martin Short pour les rôles de Charles-Haden Savage et Oliver Putnam dansBonne surprise du service de streaming d'Apple,continue de rencontrer un joli succès malgré des critiques moins enthousiastes pour sa deuxième saison. Apple TV+ avait enregistré d'autres nominations cette année pour, ainsi que pouret le film, sans succès. Vous pouvez consulter le palmarès complet sur cette page