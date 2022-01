L'Apple Store des Quatre Temps ferme une semaine

Apple n'est pas immune à la recrudescence cas de Covid-19 : les effectifs sont aussi touchés que le reste de la population, ce qui mène à des difficultés à établir les plannings dans les boutiques de la marque. Dans la région parisienne à la Défense, l'Apple Store des Quatre Temps a ainsi fermé ses portes hier et cela pour une durée d'une semaine. Sur son site web , Apple indique que la réouverture aura lieu lundi 17 janvier, de 10 heures à 19 heures.À la toute fin du mois de décembre, Apple avait déjà réduit les horaires d'ouverture de l'ensemble de ses boutiques en France, qui ouvrent à 10 heures pour une fermeture dès 19 heures voire 18 heures. Afin de lisser la présence de clientèle, il n'est également plus possible de déambuler librement : il faut obligatoirement réserver une séance de shopping pour être accompagné sur rendez-vous par un employé. Le Genius Bar est toujours ouvert, sur réservation comme d'habitude, mais les ateliers Today at Apple sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.