Apple met l'enceinte Beats Pill+ à la retraite

Apple s'était déjà débarrassée de plusieurs modèles de casques et écouteurs de Beats en novembre dernier. Aujourd'hui, c'est au tour de l'enceinte portable Beats Pill+ de prendre sa retraite : elle a été retirée des rayonnages de l'Apple Store il y a quelques heures. Sorti en 2016 et jamais mis à jour depuis, ce modèle vendu 199,95 € avait la particularité d'embarquer une batterie offrant jusqu'à 12 heures d'autonomie.Incompatible avec Siri, l'enceinte Pill+ n'avait plus sa place dans la stratégie d'Apple. Sa disparition laisse toutefois un vide dans la gamme, alors qu'Apple ne commercialise pas de modèle de HomePod pouvant fonctionner sur batterie. Un jour peut-être ?