Apple se débarrasse du capteur de sommeil de Beddit

Apple a racheté Beddit en 2017. L'entreprise était connue pour son Sleep Monitor, un large capteur flexible qui s'intercalait entre le matelas et la housse du lit et qui permettait d'analyser le sommeil de son utilisateur tout au long de la nuit avec une application pour l'aider à améliorer son sommeil. Un nouveau moniteur de sommeil a été commercialisé un an plus tard mais il n'y a rien eu de nouveau depuis. Aujourd'hui, Apple a cessé de commercialiser ce capteur, qui n'est plus référencé aux États-Unis. Il est encore visible en France mais ne peut plus être commandé.En rachetant Beddit, Apple comptait surtout muscler son équipe chargée de développer des fonctionnalités relatives au sommeil pour l'Apple Watch. Une première fonctionnalité de suivi du sommeil a été intégrée à la montre connectée d'Apple avec watchOS 7 l'année dernière, et on s'attend à l'arrivée de la détection des cycles du sommeil ainsi que de l'apnée du sommeil sur l'Apple Watch Series 8 cette année . Conservé un temps mais peu stratégique, Beddit devrait ainsi rapidement sombrer dans l'oubli.