Deuxième version bêta pour macOS 12.2

Après une pause pour les fêtes de fin d'année, les développeurs d'Apple ont repris le travail et une deuxième version bêta de macOS 12.2 a été envoyée aux développeurs hier soir. On n'y décèle a priori aucune nouveauté notable par rapport à la précédente mouture. Apple avait prévenu le mois dernier qu'il faudrait finalement attendre 2022 pour la fonctionnalité Commande universelle ; ce sera sans doute pour macOS 12.3 au printemps.Pour ce qui est de macOS 12.2 actuellement en développement, on a pour le moment repéré deux principales évolutions : l'app Musique devient pleinement native pour une meilleure réactivité d'Apple Music, et Safari prend enfin en charge les 120 Hz de la technologie ProMotion sur les derniers modèles de MacBook Pro. La sortie pour le grand public est attendue pour la fin du mois de janvier ou le début du mois de février.