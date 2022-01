Les Beats Fit Pro seront disponibles le 28 janvier

Apple avait dévoilé les Beats Fit Pro le 1er novembre dernier mais ils n'avaient alors été lancés qu'aux États-Unis. C'est bientôt au tour de la France : sur Twitter, Beats nous informe que ces nouveaux modèles seront officiellement disponibles le vendredi 28 janvier, avec des précommandes lancées le lundi 24. Les écouteurs sont d'ores et déjà référencés sur l'Apple Store à un tarif de 229,95 € en quatre coloris : noir, blanc, violet pop et vert cendré.Ces nouveaux modèles ressemblent beaucoup aux Beats Studio Buds lancés l'année dernière, mais avec un petit crochet en caoutchouc offrant une meilleure tenue à l'oreille pour les sportifs. Il y a la puce Apple H1 pour la fonctionnalité "Dis Siri", la réduction de bruit active et Adaptive EQ pour adapter le son à la morphologie de l'oreille, l'audio spatial ainsi que la prise en charge de l'application Localiser. Il s'agit en quelque sorte d'une "version sport" des AirPods Pro, avec un design sans tige externe et un boîtier qui se recharge en USB-C (mais sans recharge sans fil) avec un tarif 50 € inférieur.