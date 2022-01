Apple TV+ : première bande-annonce pour la série Suspicion

Lorsque le fils d'une influente femme d'affaires américaine est kidnappé dans un hôtel à New-York, les accusations se portent très vite sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires, qui se trouvaient eux aussi dans cet hôtel la nuit de l'enlèvement. Lancés dans un jeu du chat et de la souris des deux côtés de l'Atlantique, ils tentent d'échapper à la National Crime Agency britannique et au FBI afin de prouver leur innocence. Peu à peu, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à tout le monde. Qui se cache derrière ce mystérieux enlèvement ? Qui est seulement coupable de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment ?

Apple vient de diffuser la première bande-annonce d'une nouvelle série qui sera lancée le 4 février prochain sur son service de streaming :, un thriller qui se déroulera sur huit épisodes. Avec Uma Thurman dans le rôle titre, la série rassemblera Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali dans), Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge et Angel Coulby.Produite et dirigée par Rob Williams (), la série est une adaptation de la série israélienne. Il y aura deux épisodes sur Apple TV+ le vendredi 4 février 2022, et les six suivants seront diffusés un par un chaque vendredi ensuite.