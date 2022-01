iPhone 14 Pro : vers un poinçon... double ?

L'iPhone 14 Pro devrait être le premier smartphone d'Apple à abandonner l'encoche mise en place avec l'iPhone X en 2017. Les différentes rumeurs s'accordent sur l'adoption d'un poinçon, et cela inclut les meilleures sources comme Mark Gurman ou Ming-Chi Kuo . Il y a en revanche débat sur la forme que ce poinçon pourrait prendre : si on pensait initialement à un simple cercle pour la webcam, les autres capteurs se retrouvant sous l'écran, les bruits de couloir les plus récents tablent plutôt sur une forme plus allongée, comme une pilule, pour loger au moins un capteur supplémentaire qui ne fonctionnerait pas bien derrière la dalle.L'analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans, évoque aujourd'hui une autre option très particulière : un poinçon double, avec un trou circulaire pour un capteur et une pilule pour deux autres. Ross Young cite une image publiée par un compte anonyme en septembre dernier pour illustrer son propos : on peut voir la découpe de la dalle depuis l'intérieur, et les deux formes seraient donc inversées. Ross Young explique que le trou circulaire correspondrait sans doute au projecteur de points, alors que la pilule logerait la webcam et la caméra infrarouge.

Intérieur de l'écran, via @VNchocoTaco

Mise à jour 18:50 :

Voici un rapide montage réalisé par 9To5Mac :





C'est une idée qui ne manquera certainement pas de faire couler beaucoup d'encre. Ross Young affirme que les deux formes seraient clairement visibles et deviendraient un élément d'identité de l'iPhone, ce qui exclut la possibilité que l'espace entre les deux trous reste simplement noir pour donner l'impression d'une seule longue pilule. Pour le moment, aucun des grands noms du secteur n'a confirmé ou infirmé cette indiscrétion pour le moins étonnante...