iOS 15.2.1 est disponible pour tous

Une petite mise à jour d'iOS est lancée pour entamer cette nouvelle année. Près d'un mois après la mise en place d'iOS 15.2 , iOS 15.2.1 est disponible ce soir avec quelques nouveautés mineures, principalement des corrections de bugs et de failles. Dans ses notes versions, Apple indique avoir corrigé deux problèmes : l'app Message qui pouvait échouer à charger les photos envoyées via un lien iCloud, et les apps CarPlay de tierce partie qui pouvaient échouer à répondre aux saisies, l'écran de répondant pas aux touchers du doigt.Cette mise à jour est disponible dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Comme toujours, il reste plutôt conseillé de réaliser une petite sauvegarde avant de lancer l'installation.