Une deuxième version bêta pour iOS 15.3

Dans la foulée de la sortie d'iOS 15.2.1 hier soir, Apple a envoyé aux développeurs la deuxième version bêta d'iOS 15.3. Près d'un mois après la publication de la précédente mouture , on ne détecte pas de nouveautés particulières en dehors de petites retouches sémantiques pour la fonctionnalité Relais privé d'iCloud+, qui indique désormais que la désactivation du VPN d'Apple peut être due à une désactivation dans les réglages de l'opérateur ou du réseau Wi-Fi et non pas seulement à une absence de prise en charge par le réseau en question.Le menu d'iOS 15.3 semble pour le moment bien maigre. Dans la première bêta, on n'avait déjà pas repéré d'évolutions particulières et Apple se contente d'affirmer que la future mise à jour apporte, sans plus de détails. À suivre dans les prochaines semaines — la sortie de la version finale est attendue pour la fin du mois de janvier ou plus probablement le début du mois de février.