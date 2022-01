Le PCIe 6.0 finalisé, jusqu'à 256 Go/s

Deux ans et demi après son annonce en juin 2019, la norme PCIe 6.0 a été finalisée, annonce le PCI Special Interest Group dans un communiqué de presse . Par rapport au PCIe 5.0, la bande passante double en passant à 256 Go/s sur seize lignes (soit 16 Go/s par ligne). Le consortium annonce également des progrès sur le front de la latence et de l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, les derniers Macs se contentent du PCIe 4.0 qui plafonne à 64 Go/s (4 Go/s par ligne) et de nombreux SSD restent au PCIe 3.0 qui est deux fois moins rapide.L'industrie se prépare donc à l'avenir mais le PCIe 6.0 restera dans un premier temps réservé à des usages spécifiques dans l'industrie et les centres de données. Pour Apple, il faudra d'abord passer par le PCIe 5.0 qui permettra plus de souplesse pour la connectique des Macs haut de gamme avec l'arrivée annoncée du Thunderbolt 5 qui doublera les débits en passant à 80 Gbit/s.