iOS 15 : un taux d'adoption plus faible que d'habitude

Apple a mis à jour ses mesures des différentes versions d'iOS et iPadOS utilisées sur l'App Store. On y apprend qu'au 11 janvier 2022, 72% des iPhone sortis au cours des quatre dernières années utilisent iOS 15, ou 63% en intégrant les modèles plus anciens. Pour l'iPad, iPadOS 15 a un taux d'adoption de 57% sur les appareils sortis au cours des quatre dernières années, et de 49% sur l'ensemble du parc en usage.Ces chiffres sont moins bons qu'avec iOS 14. En décembre 2020, iOS 14 était par exemple utilisé sur 81% des iPhone sortis au cours des quatre années précédentes et sur 72% de l'ensemble des appareils, et Apple avait atteint ce pourcentage avec un mois d'avance sur les chiffres publiés aujourd'hui. iOS 15 paie peut-être un certain manque de nouveautés , ou peut-être est-ce aussi dû à la possibilité pour les utilisateurs d'iOS 14 de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité sans pour autant basculer sur iOS 15.Apple n'a pas été très persuasive pour pousser ses utilisateurs vers iOS 15, affichant initialement un simple bandeau en-dessous des correctifs d'iOS 14. Avec l'arrivée d'iOS 15.1 , Apple a commencé à afficher dans l'application Réglages des pastilles impossibles à faire disparaître sans installer iOS 15, et Apple a cessé de proposer des mises à jour de sécurité pour iOS 14 suite à la sortie d'iOS 15.2 le mois dernier. Consciente du retard d'iOS 15, Apple fait donc monter la pression pour garder un parc d'appareils le plus homogène et à jour possible.