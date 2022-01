Apple prête à dépenser des milliards pour le sport en direct sur Apple TV+ ?

D'abord réticente à cette idée , Apple serait désormais à la recherche d'accords lui permettant de diffuser du sport en direct sur son service de streaming. Selon les analystes de Wedbush cités par MacRumors , Apple se préparerait à participer à de multiples enchères pour le renouvellement de certains contrats arrivant à expiration chez d'autres diffuseurs. Apple aurait beaucoup d'ambition : il est question d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Wedbush cite plusieurs gros poissons comme la célèbre NFL et de multiples ligues de football américain, la course automobile de la NASCAR ainsi que la NBA pour le basket-ball. Seul le marché américain serait concerné dans un premier temps.Ce projet aurait été lancé mi-2020 avec la mise en place d'une division Sports au sein de l'équipe d'Apple TV+. Il y a deux mois, on a pu trouver dans tvOS 15.2 des références à un framework appelé "SportsKit" permettant à l'Apple TV de recevoir les informations d'un match en direct avec une intégration dans l'application TV et les widgets de l'écran d'accueil d'iOS. Apple n'a jamais diffusé d'événements sportifs en direct sur Apple TV+ et cela nécessite donc un peu d'adaptation technique.Pour ce qui est de la date de lancement, tout dépendra des accords qu'Apple parviendra à remporter. Cette diversification dans les événements sportifs serait en tout cas perçue comme stratégique pour la programmation d'Apple TV+, qui pourrait séduire un public bien plus large qu'avec son catalogue de créations originales qui s'étoffe encore trop lentement pour séduire les foules.