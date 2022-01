Le casque AR/VR d'Apple repoussé à 2023 ?

Si toutes les rumeurs pointent vers une annonce cette année, le casque de réalité mixte d'Apple rencontrerait des problèmes de développement qui pourraient pousser Apple à repousser le lancement à l'année prochaine. Selon Mark Gurman, journaliste très bien renseigné de Bloomberg , Apple rencontrerait encore des problèmes de surchauffe pour son casque, qui doit inclure un processeur principal de la même trempe que la puce M1 des Macs. Il y aurait également des difficultés avec les caméras embarquées. L'aspect matériel ne serait donc pas encore tout à fait finalisé et Apple pourrait ainsi avoir à repousser la commercialisation, initialement prévue pour cet automne, au début d'année 2023.

Concept par Ian Zelbo

Les équipes chargées du système d'exploitation du casque, surnommé rOS (pour) en interne, ne seraient pas non plus au point. La question d'une présentation à la WWDC 2022 se pose donc : il est possible qu'Apple montre un aperçu du casque en juin prochain mais sans démonstrations matérielles très poussées (un peu comme le tout premier iPhone il y a maintenant quinze ans). Il faudrait ensuite attendre la WWDC 2023 pour que les développeurs puissent recevoir tous les outils nécessaires à la création d'apps. La prise en charge du casque serait en tout cas bien au programme d'iOS 16, dont la présentation est attendue à la WWDC.Le casque de réalité mixte d'Apple serait en travaux depuis 2015, et il y aurait aujourd'hui plus de 2 000 employés mobilisés sur le projet. Très haut de gamme, cet appareil pourrait voir son prix s'approcher de la barre des 3 000 dollars. Apple compterait en vendre 7 à 10 millions sur sa première année de commercialisation.