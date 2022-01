Le dos en verre trop fragile pour l'iPad Pro ?

L'intégration de la recharge sans fil de MagSafe au dos de l'iPad Pro a été mentionnée pour la première fois en juin dernier par Mark Gurman . Les sources du journaliste de Bloomberg sont généralement excellentes, mais elle peuvent parfois fournir des informations avec tellement d'avance que les projets d'Apple évoluent avant la commercialisation des nouveautés ayant fait l'objet de rumeurs. Mark Gurman évoquait ainsi l'abandon du dos en aluminium de l'iPad Pro, remplacé par une plaque de verre qui permettrait le bon fonctionnement de la recharge sans fil. Selon les informations de 9ToMac , Apple pourrait finalement s'organiser différemment.Nos confrères expliquent en effet que les tests ont sans surprise montré un accroissement de la fragilité pour l'iPad Pro, à un niveau qui aurait été jugé inacceptable. Apple aurait alors développé de nouveaux prototypes ayant bien un dos en aluminium, mais arborant un logo d'Apple en verre plus grand que d'habitude pour correspondre au diamètre des aimants de MagSafe et permettre une recharge sans fil sans interférence de l'aluminium. Ce design intégrerait des aimants plus puissants que l'iPhone, le poids de l'iPad Pro étant plus important, et 9To5Mac parle également d'une vitesse de charge accrue.

Concept d'iPad Pro avec dos en verre par iGeeksBlog

9To5Mac est aussi en mesure d'affirmer que les prochains modèles d'iPad Pro seraient équipés de batteries plus importantes pour améliorer l'autonomie, de caméras similaires à celles de l'iPhone 13 et d'un tout nouveau processeur qui devrait être la future puce Apple M2 des Macs d'entrée de gamme. Il est également question de modèles avec une diagonale supérieure à 12,9" (ce qui a déjà fait l'objet de rumeurs ) ainsi qu'un design aux bordures réduites et une encoche pour les capteurs frontaux, mais ces deux évolutions seraient pour le moment expérimentales et ne devraient pas se retrouver dans la gamme de 2022.