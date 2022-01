L'iPad Air 5 avec la puce Apple A15 au printemps ?

Un an et demi après la refonte de l'iPad Air , qui a perdu son bouton d'accueil et adopté un design très proche de celui de l'iPad Pro, une petite mise à jour de routine est attendue pour le printemps 2022. Selon Macotakara , Apple se contenterait du minimum pour ce nouveau cru qui ne devrait pas voir son design évoluer. La tablette devrait en effet rattraper son retard sur l'iPad mini 6 avec la puce Apple A15, une caméra frontale ultra grand‑angle de 12 mégapixels prenant en charge la fonctionnalité Cadre centré, un flash à l'arrière et un modem 5G sur les versions cellulaires.Voilà un programme tout à fait cohérent pour garder l'iPad Air à la page sans pour autant marcher sur les platebandes de l'iPad Pro. Si Apple dévoile ce nouveau modèle au printemps, ce pourrait être à l'occasion de la première conférence de l'année, aux côtés du nouvel iPhone SE en mars ou en avril . C'est dans relativement peu de temps : si votre achat n'est pas pressé, il peut être intéressant d'attendre l'arrivée des nouveaux modèles.